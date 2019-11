Frygteligt - nyt selvmord foran tog - denne gang på en station

Søndag 24. november 2019 kl. 14:03Midtsjællandske Tølløse station var i middagstunden genstand for et drame, hvor en person øjensynligt begik selvmord foran et tog. Siden har al togtrafik mellem Roskilde og Holbæk været indstillet, og passagererne transporteres med busser. Der var ifølge aktuel info flere, som overværede tragedien.Netop i disse minutter skulle togtrafikken igen blive genoptaget, efter at politi og redning har afsluttet indsatsen på stationen.