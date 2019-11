Bureaukratiet buldrer bare videre - politifamilie sikkerhed godkendes

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 23. november 2019 kl. 22:13Hver eneste dag vælter nye vanvittige oplysninger frem. Om bureaukratiets velmagt. Politikere og ansatte har sat demokratiet og folkets ret til at bestemme ud af kraft. Det vælter rundt, og alle får stadig sværere ved at finde rundt i den uoverskuelige jungle af regler og kontrol. Blandt de senere eksempler er kommuner, der vil opdrage indbyggere. Til motion, kultur og dannelse. Hvorfra også politikere har en mening om alt muligt, som de slet ikke skal beskæftige sig med. I dag er det kommet frem, at 17.000 politifolk og deres nærmeste (familie) nu skal undersøges og sikkerhed godkendes af landets hemmelige politi (PET). Der er ingen grund til at gå i detaljer med dette emne. Der jo skriger til himlen af mangel på fornuft. Ikke alene demokratiet, men den danske kultur undergraves.Folket har mistet retten til at bestemme. Mistet kontrollen. Politikerne er ude af kontrol og har mistet overblikket og sansen for deres funktion. De ansatte i bureaukratiet tumler rundt, de fleste mangelfuldt uddannet. Det hele fører til en vrimmel af mærkværdige beslutninger. Og hr. og fru Danmark river sig i håret.