Bil kørte i grøften - 2 fastklemt og 1 forlod ulykkestedet

Lørdag 23. november 2019 kl. 13:10Der er endnu ikke styr på forløbet af en solo-ulykke i et landområde ved vestsjællandske Snertinge i formiddag. Hvor en bil med 3 personer kørte i grøften, de 2 blev fastklemt og den sidste forlod ulykkestedet. Politiet fandt hurtigt manden. Der er ingen oplysninger om kvæstelsernes omfang.Man forsøger nu at klarlægge hændelseforløbet, herunder at få en forklaring på, hvorfor manden forlod den forulykkede bil med de 2 fastklemte. De 2 blev bragt til behandling på sygehus.