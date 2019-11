Frankrig er vinens land - sådan bliver det ved med at være!

Lørdag 23. november 2019 kl. 11:28Det er såmænd ikke mange årtier siden, det hovedsageligt var fransk, når der skulle vin på bordet. Fransk vin har stadig en markant placering. Hvilket ikke mindst gælder i hjemlandet, hvor vinbønder og hele følgeindustrien er en magtfaktor. Hvorfor det er svært at føre kampagne mod for mange glas - altså alkoholmisbrug.Eksempelvis er planer om en alkoholfri januar 2020 nu "forsvundet". Kritikere mener, den franske regering er plevet dunket i ryggen af vin-lobbyen. De fremhæver desuden, at over 40.000 franskmænd dør af alkohol hvert år.