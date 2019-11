Krav - telefoner og computere skal have russisk software

Fredag 22. november 2019 kl. 23:48Verden bliver mindre og mindre fri og mere og mere styret, reguleret og kontrolleret. Nu har det russiske parlament vedtaget en lov om, at telefoner og computere skal have russisk software indbygget, hvis de skal kunne sælges i Rusland fra engang næste år. Overvågning kalder kritikerne det.Men det bliver sådan. Ligesom et nyt DNS-system skal indføres på internettet i Rusland. Også det betyder mere statkontrol.