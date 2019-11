Lille dreng kørt ned og fløjet til sygehus fra jule-arrangement

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 22. november 2019 kl. 21:24En 10-årig dreng befinder sig lige nu på universitetsygehuset i Århus, hvortil han blev fløjet sent i eftermiddag fra et jule-arrangement i midtjyske Tørring. Hvor han blev kørt ned på gaden, mens han og mange andre børn var tilstede for at give julemanden deres velkomst. Han blev alvorligt kvæstet og var bevidstløs, men ifølge aktuel info er hans tilstand stabil.Nærmere enkeltheder om ulykken foreligger ikke, men øjensynligt var der tale om et - omend slemt - hændeligt uheld.