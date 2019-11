5 anholdt og varetægtfængslet - sigtet for at planlægge røveri

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 22. november 2019 kl. 20:174 unge mænd fra Sverige og 1 dansk kvinde blev i aftes anholdt i københavnske Herlev og i dag varetægtfængslet efter grundlovforhør. De er sigtet for at planlægge røveri mod en pengetransport. En aktion de altså ikke nåede at få gang i, fordi politiet slog til forinden.Sagen er omgærdet af hemmelighed. Politiet totalt tilbageholdende med at give oplysninger, og et grundlovforhør for totalt lukkede døre.