Rejsefirma reddet fra fallit - nu køber det spanske hoteller

Fredag 22. november 2019 kl. 13:34De skandinaviske rester af det konkurs-kollapserede internationale rejsefirma Thomas Cook er gået voldsomt i aktion. Den nordiske virksomhed med bl.a. Spies køber 12 spanske hoteller med 1.700 ansatte. Muligheden for en økonomisk gevinst over tid er tilstede, men det fastlåser til gengæld rejsefirmaet og udelukker frie valg.Spies A/S og nordiske Thomas Cook ejes af kapitalfolk, der jo naturligvis har øjnene rettet skarpt på profit. Tiden vil vise, om de kan få succes med rejsevirksomhed.