Direktør smidt på porten af arbejdgiver organisation

Torsdag 21. november 2019 kl. 23:06Arbejdgiver organisationen Dansk Industri (DI) har smidt den ene af sine direktører - jurist Tine Roed (55 år) på porten. Hun er fratrådt øjeblikkeligt efter at have været ansat i organisationen i 17 år. Baggrunden er, at DIs nye øverste direktør Lars Sandahl Sørensen ønsker "at justere og nytænke" direktionen.Den nye DI-direktør kom fra luftfartselskabet SAS og tiltrådte for 3-4 måneder siden. Han er 56 år.