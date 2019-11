Mærkværdigt juletræ efter mærkværdigt hærværk

Torsdag 21. november 2019 kl. 17:46Verden udvikler sig stadig mere i en mærkværdig retning bl.a. med hensyn til holdninger til og respekt for andre. En udvikling ikke mindst skabt af det svulmende bureaukrati med regler og kontrol i stride strømme. Selv julen bliver præget af mærkværdigheder, som nu i fynske Ringe.Hvor byens store juletræ de seneste 2 år er blevet udsat for mærkværdigt hærværk. Savet midt over. Nu har byens "vise folk" så fundet en løsning, som skaber et mærkværdigt juletræ. Der 3 meter opad stammen er forsynet med jernstænger hele vejen rundt.Derfor bliver det interessant at se, om hærkværkmændene kan finde ud af at bruge saven nogle centimeter højere.Det er ikke forbud, forhindringer og straf, der skaber gode mennesker. Derimod inspiration og motivation. Hvilket imidlertid er vanskeligere end at montere nogle jernstænger omkring et juletræ.