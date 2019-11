Anholdt på fri fod i måneder - fundet i klædeskab

Torsdag 21. november 2019 kl. 14:47Det er en hel gammeldags røverhistorie, der har udspillet sig omkring en 29-årig mand, som for 5 måneder siden blev anholdt og efterfølgende stak af fra politiet i forbindelse med et grundlovforhør i midtjyske Herning. Siden har han været på fri fod, men efterlyst. I går blev han fundet - i et klædeskab.Politiet havde fået fornemmelsen af, at den unge mand var på besøg hos familie i Herning. Derfor mødte man op og ransagede boligen. Hvor han altså befandt sig og havde gemt sig i et klædeskab. Nu skal han igen fremstilles i grundlovforhør.