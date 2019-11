Ung mand kørt ned af bil og i livfare bragt på sygehus

Onsdag 20. november 2019 kl. 18:43En indtil videre ikke identificeret ung mand blev sidst på eftermiddagen kørt ned af en personbil ved S-togstationen i Værløse nord for København. Han blev i livfare bragt til Rigshospitalet i København. En kvinde bag rattet i ulykke-bilen er stærkt chokeret.Derfor har politiet hænderne fulde for at finde ud af, hvad der skete på stedet.