Bevæbnede mænd befriede fange ved hård aktion på psykiatrisk sygehus

Tirsdag 19. november 2019 kl. 22:31Flere bevæbnede mænd har sidst på eftermiddagen befriet en fange ved en benhård aktion på psykiatrisk sygehus i vestsjællandske Slagelse. Hvor kampklædt politi med automatvåben nu er tilstede i stort antal. Samtidig er man igang med en eftersøgning på hele Sjælland efter den flygtede mand, som var varetægtfængslet for overfald i en frisørsalon i København. Også de bevæbnede mænd fra dagens befrielseaktion leder man efter. Det er endnu ikke oplyst, hvorfra i det psykiatriske afsnit på sygehuset den fængslede mand forsvandt. Heller ikke detaljer om aktionen foreligger endnu. Da alle politikredse på Sjælland er involveret, tyder det på, at politiet leder uden spor.Der er mange muligheder for at komme væk fra Slagelse og derefter i skjul. Da det er kriminelle folk, der har gennemført aktionen, har de naturligvis planlagt det hele.