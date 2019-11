Forsvundet pige på 17 år måske myrdet - mand anholdt

Tirsdag 19. november 2019 kl. 14:37En 17-årig pige fra Uddevalla 80 km fra svenske Gøteborg har ingen modtaget livtegn fra i adskillige dage, og i weekenden blev hun efterlyst og 100 deltog i en eftersøgning. I dag er en mand blevet anholdt i forbindelse med, at politiet har oplyst, at pigen måske er blevet myrdet.Den forsvundne pige blev sidst set i det område ved skærgården, som i weekenden var genstand for eftersøgningen. Yderligere ressourcer er i dag sat ind på at finkæmme området. Samtidig har politiet oplyst, at man har tegn på, at pigen kan være myrdet.