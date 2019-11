Folkekirken en stor arbejdplads - og der er mange ledige jobs

Tirsdag 19. november 2019 kl. 13:04Stat og kirke er ikke adskilt i Danmark. Selvom man ikke er medlem af Folkekirken, betaler man til den via statskatten. I omegnen af 75% af alle danskere er medlem. Det er samtidig en stor arbejdplads med ca. 12.000 ansatte rundt i landet - men det er mange ledige jobs. Nogle svære at besætte.På www.folkekirken.dk findes alle aktuelle jobopslag. De spænder lige nu fra sognepræst i Ålborg over kirkesanger i Vejrup ved sydjyske Ribe, og kirkegårdleder i københavnske Rødovre til køkkenassistent i Roholte ved østsjællandske Faxe, og kirketjener vikar i Solrød i Køge Bugt området.