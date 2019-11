Danmark både deltager i og er vært for fodbold-EM 2020

Mandag 18. november 2019 kl. 23:28Det danske herrelandshold i fodbold sikrede sig i aften deltagelse i EM 2020 efter 1-1 i den sidste kvalifikationkamp, som stod mod Irland. Dertil kommer, at Danmark også skal være vært næste sommer - og således kan komme til at spille på hjemmebane. 2020 bliver et fodboldens år i DK.Lørdag den 30. november trækkes der lod til EM-grupperne. EM-kampene begynder 12. juni næste sommer og slutter 12. juli. Som noget nyt spilles kampene i 9 landes hovedstæder herunder altså København, samt i München, Sankt Petersborg og Bilbao.