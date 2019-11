Røveri mod brugs - bevæbnede mænd fik penge ved kassen

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 17. november 2019 kl. 22:252 mænd bevæbnet med både en kniv og en pistol begik i aften røveri mod den lokale brugs i Vipperød ved nordvest sjællandske Holbæk. Det lykkedes dem at true sig til penge ved kassen og derefter at stikke af og nu befinde sig i et skjul. I alle tilfælde har politiet ingen spor efter dem.Røverne, der antages at være i alderen 25-30 år, forsvandt til fods. De er dog formentlig blevet kørt væk i en ventende bil et stykke vej fra brugs-butikken.