Dansk mand styrtede i døden under vandring i Himalaya

Søndag 17. november 2019 kl. 19:28En ikke nærmere identificeret dansk mand er styrtet i døden på et bjerg (del af Himalaya bjergkæden) i Nepal. Hvor han var på vandring ned efter at have besteget det næsten 6.200 meter høje bjerg. Han faldt 200 meter og blev dræbt på stedet. Manden blev fundet, bjærget og bragt på sygehus, men var altså død.Der foreligger ikke info om, hvorvidt manden var del af et selskab eller ude på egen hånd.