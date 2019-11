Endnu en mand indebrændt - det 3. tilfælde af brand i bolig

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 17. november 2019 kl. 18:07En 60-årig mand er i eftermiddag det 3. tilfælde indenfor seneste døgn, hvor en person indebrænder i forbindelse med brand i vedkommendes bolig. I dette tilfælde var det i en lejlighed i nordvest københavnske Ballerup. Branden blev anstiftet ved et uheld forårsaget af manden selv.Politiet fortsætter dog de tekniske undersøgelser for at få helt klarhed over brandens start og forløb.