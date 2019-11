Knallertkører tromlede ældre kvinde ned og flygtede

Lørdag 16. november 2019 kl. 20:07En omkring 30-årig mand på knallert eftersøges i aften i sydfynske Fåborg. Hvor han flygtede efter at have tromlet en ikke nærmere identificeret ældre kvinde ned. Politiet forsøger ihærdigt at finde manden, hvorfor forholdene omkring ofret ikke får ret meget opmærksomhed.Der foreligger således ikke nogen melding om kvindens kvæstelser eller i det hele taget hændelse forløbet omkring ulykken.