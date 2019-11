Ung mand anholdt for mord i Sverige fundet død i fængsel

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 16. november 2019 kl. 17:28En 27-årig dansk mand, der i går blev efterlyst for mord på en 24-årig kvinde, som blev fundet død i en bil parkeret ved et shoppingcenter i den svenske øresundby Malmø, er i dag fundet død i fængsel i Odense. Han blev i aftes under stor dramatik anholdt og skulle fremstilles i grundlovforhør i dag.Politiet er nu i færd med at undersøge omstændighederne ved den unge mands død. Der desuden komplicerer mordsagen om den unge kvinde i Malmø.