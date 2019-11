Heftig brand i kollegium for studerende - evakueret

Fredag 15. november 2019 kl. 23:48Det er endnu uklart, hvorvidt der er kvæstede eller endda ofre for en heftig brand i et kollegium for studerende i den engelske storby Bolton sent i aften. Alle menes at være blevet evakueret, men sikkerhed for, at ingen ikke nåede at komme ud fra flammehavet, kan man ikke give.Et stort antal brandmænd og 20 brandbiler er sat ind imod flammerne, der allerede fra starten havde vældig fat i kollegiebygningens øverste etager. Brandårsagen er indtil videre ukendt.