Lukningtruet flyselskab nu også totalt lammet af strejke

South African Airways (SAA) har det meget skidt økonomisk. I 8 år har luftfartselskabet skrantet, og den sydafrikanske stat har skudt 15 milliarder kr. ind i det. For at holde det i live. En aktuel melding om, at man vil fyre 900 ansatte har udløst strejke i denne weekend - og alle SAAs fly står nu på landjorden.Denne konflikt kan vise sig at blive afgørende for, om flyselskabet overlever. Eller rettere det modsatte.Problemerne og den helt akutte situation har også betydning for skandinaviske SAS, der er i fast samarbejde med SAA via Star Alliance.