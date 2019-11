Kvinder i 2 vestsjællandske boliger fundet myrdet - mand er anholdt

Fredag 15. november 2019 kl. 09:56En endnu mystisk, men meget tragisk og dramatisk mordsag er under optrevling i vestsjællandske landsbyer. Hvor 2 kvinder er fundet myrdet på hver deres adresse (boliger), og en 39-årig mand er blevet anholdt. Kvinderne og gerningmanden er ikke nærmere beskrevet, men politiet oplyser, at der er sammenhæng mellem de 2 mord. De myrdede kvinder er blevet fundet i henholdsvis Kundby i Holbæk området og Ruds Vedby i Sorø området. Der er omkring 25 kilometer afstand mellem de 2 gerningsteder. Fundet af de 2 kvinder skete henover natten og i de tidlige morgentimer, og endnu er der ikke mange oplysninger, formentlig heller ikke klarhed over, hvad der nærmere er passeret.Politiet har for lidt siden oplyst, at manden er anholdt og sigtet for mord på de 2 kvinder.