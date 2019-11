Historiske Venedig under vand - der skal handles hurtigt

Torsdag 14. november 2019 kl. 23:42Venedig er kendt for sine kanaler, en fantastisk by - og historisk. Men nu er det historiske Venedig under vand som følge af ekstremt højvande. Vandet er fosset ind i alle de historiske bygninger, gaderne står under vand og restauranter og butikker så at sige sejler i vand.Den italienske regering er chokeret og har erklæret undtagelsetilstand. Imens man forsøger at finde en løsning på problemerne. Der skal handles hurtigt, hvis uoprettelige ødelæggelser skal forhindres.