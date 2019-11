På ferie i Thailand - svensk turist dræbt i solo-ulykke

Torsdag 14. november 2019 kl. 11:52En 50-årig svensk mand på ferie i Bhuket i Thailand er blevet dræbt i en solo-ulykke på motorcykel. Han mistede herredømmet og kolliderede med voldsom kraft med en el-mast og var død på stedet. Tilkaldt redning kunne intet stille op for at redde den ilde tilredte svensker.Ulykker af denne type er desværre ikke usædvanlige i det populære ferieland. Fordi det er forbundet med betydelig risiko at køre eksempelvis på motorcykel i områder, man ikke er velkendt med.