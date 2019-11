Kommune på slankekur - 141 jobs forsvinder ved fyring og jobstop

Onsdag 13. november 2019 kl. 21:20Der skal spares i østjyske Kolding kommune, som netop har varslet, at 141 jobs forsvinder. I form af fyringer og stop for nyansættelser. Slankekuren er vedtaget af byrådet og straks iværksat. "Halshugningern" er igang og rammer bredt. Over de kommende par måneder vil man kende de præcise konsekvenser, antallet af hoveder, der ryger, og have fået kommentarer og måske opbakning fra bestyrelser med bl.a. forældre. Beslutningen lyder dramatisk, men målt i forhold til, at der er 7.500 ansatte i Kolding kommune, er det en dråbe i havet. Det er mange ansatte i en kommune med 92.500 indbyggere. Alt for mange, men det skyldes hovedsageligt den uendelige bureaukratisering i Danmark.Lov- og regelmøllen skal stoppes. Love og regler i stedet afskaffes. Det hele gøres simplere. Hvilket kan lade sig gøre - og vil gøre de fleste både gladere og mere tilfredse.