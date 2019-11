Mand alvorligt kvæstet af tons tung del af gravemaskine

Onsdag 13. november 2019 kl. 18:29En 35-årig mand befinder sig på Rigshospitalet i København, efter at han blev alvorligt kvæstet i en arbejdulykke i nordvest sjællandske Mørkøv i går. Hvor han fik skovlen fra en gravemaskine nedover sig og så slemt medtaget, at han umiddelbart efter blev fløjet til sygehuset.Gravedelen af maskinen var tons tung, hvorfor det er mirakuløst, at hans liv i dag ikke er i fare.