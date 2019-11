Fabrik lukkes og 40 fyres - 20 får job på nabofabrik

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 13. november 2019 kl. 12:05Den gamle fødevare virksomhed Scanflavour A/S i det nordjyske lukker sin fabrik i Møldrup med årets udgang. 40 af de omkring 60 ansatte fyres, mens 20 får job på fabrikken i nærliggende Hobro. Det er ikke lykkedes en ny ejer siden sommeren 2018 at gøre fabrikken i Møldrup rentabel, og markedforholdene er samtidig markant ændret.Scanflavours produktion er knyttet til proteiner, og stærkt påvirket af udbrud af svinepest rundt i verden. Virksomheden er amerikansk ejet via et selskab i Luxembourg.