Tiden går og tusindvis millioner kr. bruges på ejendomsystem

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 12. november 2019 kl. 23:12Et nyt system for ejendomvurdering og -skat er på vej. Har været det i årevis, og der vil gå lang tid endnu. Det ender med omkring 10 år, og pengene til systemet fosser ud af statkassen, som skatteyderne møjsommeligt fylder op. Til dato har det kostet 4.700 millioner kr. - og systemet er langtfra klar.Beslutningen om et nyt ejendomskatte system blev truffet for 6 år siden.