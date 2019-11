Slagtesvinenes antal dykker og prisen topper - ubalance

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 12. november 2019 kl. 20:37Det er ikke let at drive virksomhed. Man skal være lidt af en spåkone. Hvilket også gælder landmænd. Eksempelvis svineproducenterne, hvor der lige nu er total ubalance. Det laveste antal slagtesvin siden 1991, den højeste pris på svinekød siden 1997, og meget større efterspørgsel på eksport markederne, end danske landmænd kan honorere.I tillæg til disse faktiske omstændigheder kommer de økonomiske forhold. Hvor landmændene i årevis har kæmpet med underskud. Nu hvor det går bedre vil pengeudlånerne gerne have nogle tilbage.