Rapper død i fængsel

Tirsdag 12. november 2019 kl. 14:23Den amerikanske rapper Bad Azz er død i fængsel 43 år. Omstændighederne foreligger endnu uklare, men livet for den kreative musik kunstner er slut. Han var også den ene del af musikduoen Dogg Pound Gangsta Clique (DPGC). Karrieren indledte han i 1996 med hjemme-underholdning for folk.Bad Azz (der var navngivet Jamarr Antonio Stamps) var født i Hawaiian Gardens i Californien. Han døde angiveligt i et lokalt fængsel, hvor han var indsats på grund af vold.