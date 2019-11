Kæmpe brande lukker hundreder af skoler og titusindvis flygter

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 12. november 2019 kl. 11:40Det bliver stadig værre med naturbrande i Australien. Hvor New South Wales har været plaget af utallige kæmpe brande i snart en uge, og Queensland nu er føjet til. Hundredvis af skoler er lukket og folk flygter i titusindtal fra deres hjem. Værre er det, at det ser ud til at blive endnu mere hedt. Katastrofalt.Høje temperaturer og stærk vind og knastør natur er den rene brandfælde. Situationen er ude af kontrol, de første er døde i flammehavet, og mindst 150 huse ligger i aske. Helt ustyrlige naturkræfter slår sig løs, og tusindvis af brandmænd og snesevis af brandslukkende fly kæmper mod overmagten.