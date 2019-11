Faretruende missilkamp udløst i mellemøstlig krudttønde

Tirsdag 12. november 2019 kl. 09:34Skoler er lukket og folk bliver hjemme fra arbejde i dele af Israel i dag som følge af en faretruende missilkamp udløst i nat. Ved et israelsk gengældelse angreb mod palæstinensere i Gaza og i den syriske hovedstad Damaskus. Målet var angivet af angriberne ledere i islamisk palæstinensisk regi.Nu er reaktionen kommet, idet missiler er sendt ind over Israel, og situationen ser ud til at eskalere. Med en faretruende ustabilitet i den mellemøstlige krudttønde og nye ofre på begge sider.Der var mange dræbte og kvæstede i nattens israelske angreb, og det vil med sikkerhed føre til voldsomme reaktioner i dag og de kommende døgn. Kæmpelandet Iran støtter op i kampen mod Israel.