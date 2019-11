12-årig skolepige på el-løbehjul kørt ned af bil og dræbt

Mandag 11. november 2019 kl. 13:18En sand tragedie udspillede sig i morgenstunden i et landområde ved nordjyske Østervrå mellem Brønderslev og Frederikshavn. Idet en 12-årig pige på el-løbehjul blev kørt ned af en bil og så alvorligt kvæstet, at hun efterfølgende døde mellem hænderne på lægerne på sygehuset i Ålborg. Pigen var på vej til skole.Ved rattet i ulykke-bilen sad en 50-årig mand, der blev anholdt og sigtet for ugerningen og at have kørt i påvirket tilstand. Politiet agter at fremstille ham i grundlovforhør i morgen.