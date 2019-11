Præsidents dage er talte - chef for militæret forlanger afgang

Søndag 10. november 2019 kl. 21:38Det går hurtigt i sydamerikanske Bolivia nu. Efter ugers demonstrationer imod præsident Evo Morales, og mangelfuldt demokrati med tendens til diktatur er der i dag sat trumf på. Chefen for landets militære styrker forlanger præsidentens afgang, hvilket nok må ses i forlængelse af en melding fra forsvarministeren.Som i går slog fast, at militæret ikke vil blive sat ind mod folket, som også har fået tilslutning til oprøret fra landets politi.Det kommende døgn bliver afgørende for, hvad der sker i det sydamerikanske land med et indbyggertal dobbelt så stort som Danmarks.