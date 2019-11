Voldtog ung kvinde på åben gade - manden er nu anholdt

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 10. november 2019 kl. 16:10En 27-årig mand er i eftermiddag blevet anholdt og forventes fremstillet i grundlovforhør i morgen sigtet for at have voldtaget en ung kvinde på åben gade i Jomfru Ane Gade området i nordjyske Ålborg i morges. De 2 kender ifølge aktuel info noget til hinanden. Kvinden er afhørt om hendes anmeldelse af voldtægten.Den unge mand afhøres i eftermiddag. Han blev fundet og pågrebet bl.a. ved hjælp af video overvågning i området.