Politiet har tilsluttet sig folkets protester i sydamerikansk land

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 10. november 2019 kl. 00:122-3 ugers folkelige protester mod præsident Evo Morales, mangelfuldt demokrati med tendens til diktatur i sydamerikanske Bolivia, har i denne weekend fået tilslutning fra landets politifolk. I alle de større byer har et ukendt antal politibetjente aktioneret side om side med gadens folk.Dermed er den dødelige konflikt afløst af endnu stærkere demonstration. Landets forsvarminister har tilkendegivet, at militæret ikke vil blive sat ind imod folket og altså nu også politiet. Derfor kan udviklingen måske tyde på, at det vil lykkes at tvinge præsidenten til at gå af. I modsætning til hans eget ønske om en ny regeringperiode.