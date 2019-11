100 evakueret fra svømmehal på grund af kemikalieudslip

Lørdag 9. november 2019 kl. 20:07Der var storalarm på den vestjyske ferieø Rømø i dag, hvor 100 blev evakueret fra en svømmehal som følge af kemikalieudslip. 8 endte på sygehus, idet kemikalierne udviklede gas, som gav vejrtrækning problemer for mange. Politiet har orienteret om, at man skal søge læge, såfremt man bliver dårlig.Dette råd gælder også efterfølgende og for alle andre end de 8, der endte på sygehus.