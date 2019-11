Ung mand dræbt i en voldsom kollision-ulykke med vejtræ

Lørdag 9. november 2019 kl. 09:26En ikke nærmere identificeret 19-årig mand blev midt i nat dræbt i en voldsom solo-ulykke i et landområde ved vestjyske Videbæk mellem Herning og Ringkøbing. Han mistede herredømmet over sin bil og kolliderede med et vejtræ. Det var forbipasserende, der observerede katastrofen.Ulykken var formentlig sket 1 time forinden, den unge mands knuste bil blev fundet ved træet. Der foreligger endnu ikke nærmere oplysning om det sandsynlige hændelseforløb.