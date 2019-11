Tog over Fyn stoppet igen - af en ny person påkørsel

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 8. november 2019 kl. 20:41Den er gal igen med togtrafikken. Der i aften er stoppet over Fyn på grund af en person påkørsel i Ejby mellem Middelfart og Odense. Der foreligger ikke enkeltheder om den nye tragedie, men derimod oplysning om, at DSB allerede har rekvireret busser, der kommer til at køre fra midt på aftenen.Der er ingen tidhorisont for, hvornår togtrafikken kan normaliseres.