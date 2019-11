Over 80 naturbrande på én gang - katastrofe i Australien

Fredag 8. november 2019 kl. 19:50Det er et totalt skrækbillede, der lige nu vises fra den australske stat New South Wales. Hvor over 80 naturbrande i dag har raset på én gang. Vinden og 35 grader varme giver ilden næring. Endnu er ikke meldt om døde, men det kan ikke undgås, idet mange er blevet fanget i deres hjem og kan ikke komme væk derfra.1.000 brandfolk kæmper mod flammerne, og de har aldrig oplevet noget lignende. Et frygteligt skue at man ikke kan komme nødstedte, der er i fare for at indebrænde i deres hjem, til undsætning.