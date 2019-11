Mand voldtog sovende kvinde i campingvogn - fængslet

Fredag 8. november 2019 kl. 18:23En 55-årig mand er i dag blevet varetægtfængslet sigtet for voldtægt mod en 36-årig sovende kvinde i en campingvogn ved nordvest sjællandske Hundested sent i aftes. Manden erkendte i grundlovforhør delvis sin ugerning. Han var ganske enkelt gået ind i kvindens campingvogn, hvor hun altså sov.Da kvinden vågnede bad hun manden om at forsvinde, og det gjorde han. Hvorefter hun anmeldte overgrebet.