Webshop-konkurrencen lukker stribe af store varehuse

Fredag 8. november 2019 kl. 10:11Forbruger adfærden ændrer sig hele tiden. I valg af varer, men også måden at købe ind på. Nu er webshop handlen blevet så omfattende, at konkurrencen derfra overfor de fysiske butikker betyder "liv og død". Eksempelvis har den enorme amerikanske varehus kæde Sears Roebuck været på gevaldig rutsjetur de senere år.Det fortsætter med lukning af stribevis af store varehuse, der får danske supermarkeder til at ligne små lokale butikker. Aktuelt står hele 96 Sears varehuse til lukning i det nye år, og mange må ud og søge nyt job.Sears Roebuck blev grundlagt i 1886 i Illinois, USA - hvor kæmpefirmaet stadig har hovedsæde. Elektronik varehusene Kmart hører også til i familien, og de fysiske butikker her kæmper også kampen for overlevelse overfor den digitale forbruger adfærd.