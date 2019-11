Endelig igen fut i togene efter natligt sammenbrud

Fredag 8. november 2019 kl. 09:36Det nord- og østjyske område har i nat og morgenstunden været gevaldigt plaget af et sammenbrud i togtrafikken forårsaget af et havareret tog på stationen i Hobro. Først nu melder DSB, at der endelig igen kommer fut i togene på strækningen mellem Ålborg og Århus.Der har været (og er stadig) busser indsat til erstatning for de aflyste tog i de tidlige morgentimer og indtil nu.