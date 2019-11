Altaner i nybyggeri styrtede ned - mirakuløst blev ingen ramt

Torsdag 7. november 2019 kl. 17:10Mirakuløst blev hverken håndværkere eller andre ramt, da flere altaner i nybyggeri i nordjyske Ålborg i eftermiddag styrtede ned. Det var betonelementer fra altanerne til et plejehjem, der er under opførelse. Et helt hjørne er styrtet sammen. Plejehjem byggeriet omfatter 56 boliger.Erfarne byggefolk er chokeret over hændelsen. Det kunne være gået grueligt galt, hvis nogen var blevet ramt af de tunge betonelementer.