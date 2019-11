180.000 passagerer strandet som gidsler i arbejdkamp i flyselskab

Torsdag 7. november 2019 kl. 11:42Arbejdforholdene i Tyskland er ikke noget at råbe hurra for set fra det danske naboland. Og heller ikke med de tyske fagforbunds øjne. En ny af utallige strejker er lige nu igang, og den har taget 180.000 passagerer som gidsler i arbejdkamp mellem de kabine ansatte og flyselskabet Lufthansa. Mere i lønningposen og iøvrigt bedre forhold på jobbet, herom står striden. Strejken blev indledt til midnat, og den ventes at få følger weekenden over. Mindst 1.300 flyafgange fra tyske lufthavne er aflyst. I 11. time forsøgte flyselskabet sig med samtaler med de ansattes forbund, men de endte resultatløst. Hvorefter de ansatte har fremsat advarsel om, at yderligere strejker kan følge når som helst.Indenrigs flyvningen mellem bl.a. de store byer Hamburg, München og Frankfurt er som følge af strejken lagt helt ned. Afganghallerne er totalt tomme.