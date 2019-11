Person indebrændt i rækkehus

Torsdag 7. november 2019 kl. 10:49En endnu ikke identificeret person er i de første formiddagtimer indebrændt i et rækkehus i nordsjællandske Holte. Naboer slog alarm om heftig ild i huset, og efterfølgende fandt røgdykkere personen død indendørs. Branden blev slukket, og nu venter man på at kunne foretage undersøgelser.For at finde frem til brandårsagen, ligesom den døde skal sikkert identificeres.