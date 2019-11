Ny skattebommert - 115.000 har fået brev med helt forkert skattekrav

Onsdag 6. november 2019 kl. 23:02Det er ikke blevet bedre af, at skattevæsenet er blevet ny/omorganiseret. Fejlene fortsætter, og nu har en ny skattebommert gjort 115.000 endnu mere skeptiske. Fordi de har fået et brev (ny årsopgørelse) med et helt forkert skattekrav, Skattevæsenet er nu igang med at rette fejlen, der er sket overfor enlige forsørgere. Det var helt forkert, at de har fået en ny årsopgørelse for 2018 med opkrævning af restskat. En tejknisk fejl kalder skattefolkene det - men det er jo tilladt for mennesker selv at bruge hovedet. At kontrollere det, man sender ud. Kontrol er man jo ellers helt fortrolig med... Alle modtagere af den nye skattebommert får yderligere en henvendelse, som retter op på skaden. Nogle har dog nået at betale - og de får naturligvis pengene tilbage. Kun ret og rimeligt.Udover at give teknikken skylden, nøjes skattevæsenet med at beklage. Undskyldninger har man det svært med i det miljø.