Passagerskib havareret i svensk skærgård - over 1.000 ombord

Onsdag 6. november 2019 kl. 21:54Et passagerskib med over 1.000 ombord er i aften havareret i den svenske skærgård ved hovedstaden Stockholm. Man er igang med at evakuere alle ombord. Ifølge aktuel info er ingen kommet noget fysisk til ved havariet. Evakueringen vanskeliggøres af, at skibet har mistet el-forsyningen og således er mørklagt.Skibet er grundstødt, hvorfor det skal inspiceres for skader, inden det kan trækkes fri.